La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé

La Banque d'Angleterre annonce que son comité de politique monétaire a voté, lors de sa réunion de la veille, pour le maintien de son taux directeur à 3,75%, à une majorité de six voix contre trois. Trois membres auraient préféré une hausse de 0,25 point de pourcentage, à 4%.

"En réponse aux événements au Moyen-Orient, les prix du pétrole brut et de l'énergie raffinée sont restés volatils et plus élevés qu'avant le conflit", constate le comité, précisant toutefois que "l'impact du choc énergétique sur l'économie britannique reste incertain".

Selon lui, les risques pesant sur les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse par rapport à sa projection centrale, mais il reste encore une marge de manoeuvre pour que ces perspectives évoluent de manière significative au fur et à mesure des événements au Moyen-Orient.

Le comité estime donc qu'il est approprié de maintenir le taux directeur lors de cette réunion, mais se dit "prêt à agir si nécessaire afin de garantir que l'inflation des prix à la consommation reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2% à moyen terme".