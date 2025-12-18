La Banque d'Angleterre abaisse son taux directeur à 3,75%

(AOF) - La banque centrale du Royaume-Uni a abaissé son taux directeur de 4% à 3,75% atteignant ainsi son plus bas niveau en près de trois ans. Cette décision de l'année 2025 a été prise à l'issue d'un vote serré, quatre des neuf membres du comité de politique monétaire (MPC) s'étant prononcés en faveur d'un maintien du taux directeur à 4%. Nous pensons toujours que les taux suivent une trajectoire de baisse progressive. Mais à chaque baisse que nous opérons, la question de savoir jusqu'où nous irons devient plus délicate", a déclaré le gouverneur de la BOE, Andrew Bailey.