La Banque CIBC initie la couverture de CF Industries en raison de la vigueur de ses flux de trésorerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 décembre - ** CIBC Capital Markets initie la couverture de la société d'engrais CF Industries CF.N avec "neutre"; PT $87
** Le nouveau PT représente une hausse de 9 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage estime que la forte génération de flux de trésorerie disponibles de la société d'engrais, soutenue par sa plateforme américaine à faible coût, est attrayante
** Cependant, la société de courtage voit des "catalyseurs limités" à l'horizon 2026
** 5 courtiers sur 21 recommandent d'« acheter » l'action, 15 de la « conserver » et 1 de la « vendre »; la prévision médiane est de 93 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, CF a baissé de 6,5 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer