La banque centrale irlandaise inflige une amende de 21,5 millions d'euros à Coinbase Europe
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque centrale irlandaise a infligé une amende de 21,5 millions d'euros (25,07 millions de dollars) à l'échange de crypto-monnaies Coinbase Europe, qui fait partie du groupe Coinbase Global COIN.O , pour avoir enfreint les obligations de surveillance des transactions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré la banque centrale jeudi.

(1 $ = 0,8575 euros)

Banques centrales

Valeurs associées

