La banque centrale irlandaise inflige une amende de 21,5 millions d'euros à Coinbase Europe

La banque centrale irlandaise a infligé une amende de 21,5 millions d'euros (25,07 millions de dollars) à l'échange de crypto-monnaies Coinbase Europe, qui fait partie du groupe Coinbase Global COIN.O , pour avoir enfreint les obligations de surveillance des transactions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré la banque centrale jeudi.

(1 $ = 0,8575 euros)