La Banque centrale hongroise ne modifie pas sa politique monétaire

(AOF) - La banque nationale de Hongrie (MNB) a décidé de laisser inchangé son principal taux directeur à 6,50% lors de la réunion de ce mardi. Sur le marché des changes, le forint hongrois gagne 0,44% à 0,002499 euro. "A l'avenir, des taux d'inflation modérés sont attendus, car la demande économique mondiale reste modérée ; toutefois, la dynamique plus forte des prix des services marchands continue à freiner la désinflation", explique l'institution.

La MND s'attend à ce que l'inflation dépasse légèrement les 4% d'ici la fin de l'année 2024, et que l'inflation de base se situe autour de 5% pendant le reste de l'année. L'inflation moyenne devrait se situer entre 2,7% et 3,6% en 2025 et entre 2,5% et 3,5% en 2026.