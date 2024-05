La Banque centrale du Suède abaisse son principal taux directeur

(AOF) - Pour la première fois en plus de huit ans, la Banque centrale de Suède a abaissé son taux directeur, le ramenant de 4% à 3,75%, ce qui était attendu par la majorité des analystes. "L'inflation s'approche de l'objectif (de 2%) alors que l'activité économique est faible ", justifie la Riksbank. " Si les perspectives d'inflation se maintiennent, le taux directeur devrait encore être baissé deux fois de plus au cours du second semestre de l'année ", ajoute la banque centrale suédoise.