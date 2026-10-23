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La banque centrale du Nigeria donne son accord de principe à JPMorgan pour le lancement d'une banque d'affaires
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 17:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque centrale du Nigeria a accordé à JPMorgan JPM.N un accord de principe pour la création d'une banque d'affaires, a-t-elle annoncé vendredi, marquant ainsi une expansion potentielle de l'établissement américain dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

* L'établissement bancaire proposé, JPMorgan Merchant Bank Nigeria Ltd, devrait se concentrer sur la banque de gros, les marchés de capitaux et les services de conseil, a déclaré dans un communiqué Michael Akuka, porte-parole de la Banque centrale du Nigeria et responsable des relations avec les investisseurs.

* Cette initiative intervient alors que les autorités nigérianes mènent des réformes visant à rétablir la confiance des investisseurs, à renforcer les marchés financiers et à attirer les capitaux étrangers après des années d’instabilité monétaire et d’incertitude politique

* L'accord de principe constitue la première étape du processus d'octroi de licence et ne vaut pas licence bancaire définitive

* JPMorgan doit encore satisfaire aux exigences réglementaires, notamment en matière de constitution en société et d’autorisations opérationnelles, avant de pouvoir démarrer ses activités, a précisé la CBN.

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