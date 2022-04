La Banque centrale de Pologne surprend les marchés en augmentant son taux directeur de 100 points de base

L'hebdo des marchés d'Amundi

Inflation, action des banques centrales, indicateurs économiques… retrouvez l'Hebdo des Marchés d'Amundi.

La Banque centrale de Pologne (NBP) a surpris les marchés en augmentant son taux directeur de 100 points de base (pb), à 4,5%, contre 50-75 pb attendus. Alors qu'elle avait entamé son cycle de resserrement plus tard que la République tchèque, la Hongrie et la Roumanie, contrainte et forcée, elle rattrape son retard. Déjà le mois dernier, elle avait surpris de nombreux analystes en augmentant son taux de 75 pb et en adoptant un discours très ferme. Les principales raisons de ce durcissement monétaire sont le niveau élevé de l'inflation -qui a elle aussi surpris à la hausse en mars (10,9% en glissement annuel) et qui devrait rester bien au-dessus de la fourchette haute de la cible de la NBP (3,5%) cette année-, la volonté d'inverser les anticipations d'inflation et de renforcer le zloty, la devise polonaise, qui reste sous pression en raison de la hausse de l'aversion au risque liée à la guerre en Ukraine. La NBP note par ailleurs que le zloty a regagné du terrain mais pas autant qu'elle l'aurait espéré eu égard aux interventions qu'elle a menées sur le marché des changes. Elle indique que le taux d'intérêt est l'outil qui sera privilégié dorénavant pour soutenir la monnaie, les interventions sur le marché des changes ne seront alors utilisées qu'en cas de fortes variations. Nous pensons que la NBP va poursuivre son resserrement monétaire mais à un rythme plus modeste avec des hausses de taux de 50-75 pb et un taux terminal de 6% en juin.

Notons que la banque centrale de Roumanie (NBR) a elle aussi augmenté son taux directeur de 50 pb, à 3%, comme attendu par le consensus. Malgré une inflation proche de 9% en glissement annuel, la NBR continue de privilégier la croissance. Nous pensons qu'elle va continuer à ce rythme jusqu'au troisième trimestre 2022, avec un taux aux alentours des 4,5-5%.

