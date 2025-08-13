La Banque centrale de Namibie maintient son taux d’intérêt à 6,75%

(AOF) - Le dollar namibien est stable sur le marché des changes après que la Banque centrale de Namibie a décidé de maintenir son taux d’intérêt à 6,75%. " Cette décision vise à continuer à préserver l’ancrage entre le dollar namibien et le rand sud-africain, tout en soutenant l’économie nationale ", a expliqué l'institution monétaire, après une étude approfondie des développements économiques dans le pays. D'ailleurs, l'économie du pays du sud-ouest de l'Afrique a " maintenu une dynamique positive au cours des six premiers mois de 2025 ".

L'inflation est restée modérée depuis la réunion précédente du Comité de politique monétaire, tandis que la croissance de l'extension du crédit au secteur privé (PSCE) s'est encore améliorée.

Le déficit du commerce des marchandises a continué de se rétrécir, tandis que le stock de réserves internationales est resté suffisant pour maintenir le taux de change fixe et permettre au pays de s'acquitter de ses obligations financières internationales.

L'institution a, en outre, révisé à la baisse ses perspectives de croissance pour le PIB réel. Elle devrait atteindre 3,5% en 2025 et 3,9% en 2026, contre 3,7% en 2024. Ces nouvelles prévisions représentent des révisions à la baisse de 0,3 point de pourcentage pour 2025 et de 0,1 point de pourcentage pour 2026 par rapport aux prévisions d'avril 2025.

La Banque centrale de Namibie a aussi abaissé ses prévisions d'inflation. Pour 2025 et 2026, l'inflation devrait respectivement atteindre en moyenne 3,8% et 4,2%. Cette prévision est de 0,1 point de pourcentage inférieure aux projections précédentes pour 2025 et 2026, reflétant une hypothèse de prix du pétrole brut plus bas.