La Banque centrale de Malaisie maintient son taux directeur comme annoncé

(AOF) - La Banque centrale de Malaisie a annoncé mercredi qu'elle maintenait son taux directeur à 3%, conformément aux attentes du marché et pour la dixième réunion de politique consécutive. Bank Negara Malaysia a par ailleurs indiqué que l'inflation globale et de base du pays était de 1,8% en 2024, et s'attend à ce que celle-ci reste gérable en 2025, selon le rapport. "La vigueur de l'activité économique devrait se maintenir en 2025, grâce à la résistance des dépenses intérieures", a déclaré la Banque centrale dans un communiqué.