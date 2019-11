La Banque cantonale de Zurich recrute une gérante chez Credit Suisse

(NEWSManagers.com) -

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a annoncé ce 7 novembre le recrutement de Anja Hochberg au poste de responsable des solutions multi asset au sein de Swisscanto Invest, la société de gestion de la ZKB, à compter de janvier 2020.

Dans ses nouvelles fonctions, Anja Hochberg aura en charge l' ensemble des stratégies multi asset de Swisscanto Invest et sera responsable du développement de l' offre dans ce domaine.

Avant de rejoindre la ZKB, Anja Hochberg a travaillé pendant près d' une vingtaine d' années chez Credit Suisse où elle a occupé diverses fonctions dans la recherche, la gestion d' actifs et la gestion de fortune. Après avoir dirigé la recherche macro, elle a pris en charge en 2009 la stratégie d' investissement et notamment les solutions d' investissement discrétionnaires multi asset au niveau mondial. Elle était dernièrement responsable des produits durables et d' impact à destination des investisseurs institutionnels et privés.