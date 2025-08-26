 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La banque canadienne BMO progresse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la Banque de Montréal

BMO.TO augmentent de 2,8 % à 162,19 $CAN dans les premiers échanges

** BMO dépasse les estimations de pour le bénéfice du troisième trimestre, grâce à des provisions pour pertes sur prêts moins élevées que prévu

** BMO a constitué des provisions pour pertes sur prêts de 797 millions de dollars canadiens, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 948,5 millions de dollars canadiens - données compilées par LSEG

** BMO a gagné 3,23 $CAN par action sur une base ajustée, dépassant l'estimation des analystes qui était de 2,95 $CAN

** À la dernière clôture, les actions de BMO ont augmenté de près de 13 % en 2025

Valeurs associées

BK OF MONTREAL
162,710 CAD TSX +3,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

