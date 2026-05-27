La banque canadienne BMO affiche une hausse de ses bénéfices grâce à la bonne santé des marchés financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La banque canadienne BMO Financial

BMO.TO a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par la solide performance de ses activités sur les marchés financiers. Le bénéfice pour le trimestre clos le 30 avril s'est élevé à 2,63 milliards de dollars canadiens (1,90 milliard de dollars US), soit 3,53 dollars canadiens par action, contre 1,96 milliard de dollars canadiens, soit 2,50 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

Les inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur les entreprises de logiciels et la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ont secoué les marchés financiers mondiaux au cours du trimestre considéré, déclenchant des vagues de ventes massives. La volatilité des marchés tend à profiter aux salles de marché des grandes banques, les investisseurs réorganisant de plus en plus leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

Le bénéfice du deuxième trimestre de la division des marchés des capitaux de BMO a augmenté de 47% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 638 millions de dollars canadiens.

Par ailleurs, les provisions pour pertes sur créances se sont élevées à 739 millions de dollars canadiens au cours du trimestre considéré, contre 1,05 milliard de dollars canadiens un an plus tôt.

La Scotiabank BNS.TO , une banque concurrente, a également annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce aux excellents résultats de son activité de marchés de capitaux.

(1 $ = 1,3823 dollar canadien)