La banque brésilienne Agibank réduit de plus de 50 % la taille de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La fintech brésilienne Agibank a réduit de plus de 50 % son offre publique initiale aux États-Unis, et vise désormais à lever jusqu'à 260 millions de dollars, selon un dépôt réglementaire effectué mardi.

La société prévoit désormais de vendre 20 millions d'actions, contre environ 43,6 millions d'actions auparavant.Elle a également abaissé son prix cible de 15 à 18 dollars par action à 12-13 dollars.

Cette réduction de la taille de l'offre intervient alors que les investisseurs sont devenus prudents à l'égard des nouvelles offres à la suite d'une chute brutale des actions américaines dans le secteur des logiciels et des services de données, en raison des craintes que les progrès rapides de l'intelligence artificielle ne perturbent les modèles d'entreprise existants.

Le mois dernier, une autre banque numérique brésilienne, PicPay, contrôlée par la famille milliardaire Batista, a fait ses débuts sur le Nasdaq, valorisant l'entreprise à 2,53 milliards de dollars.

En 2018, Agibank prévoyait de faire ses débuts en bourse au Brésil, mais la banque en ligne a eu du mal à attirer les investisseurs au cours d'une année électorale volatile.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de l'offre.

Agibank sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AGBK".