La banque australienne Westpac accepte de vendre le portefeuille de prêts hypothécaires RAMS à un consortium soutenu par KKR
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque australienne Westpac

WBC.AX a déclaré lundi qu'elle avait conclu un accord pour vendre son portefeuille de prêts hypothécaires RAMS de 21,4 milliards de dollars australiens (13,91 milliards de dollars) à un consortium comprenant Pepper Money PPM.AX , KKR KKR.N et PIMCO.

La vente est assortie d'une légère prime par rapport à la valeur brute des prêts du portefeuille qui sera transférée à la fin de la transaction, a déclaré Westpac dans un communiqué, ajoutant qu'elle s'attend à enregistrer une perte sur la vente après les coûts de transaction et autres ajustements.

(1 $ = 1,5389 dollars australiens)

