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La banque américaine Leerink Partners initie le suivi de Medincell avec une recommandation « Surperformance »
information fournie par Boursorama CP 21/04/2026 à 18:30

Leerink Partners, l’une des principales banques d’investissement américaines spécialisée dans le secteur de la santé, a initié la couverture de Medincell.

L’équipe de recherche de Leerink Partners a attribué à Medincell une recommandation « Surperformance » (Outperform), avec un objectif de cours de 33,0 €, représentant un potentiel de hausse d’environ 35 % par rapport au cours de clôture du titre.

Dans un rapport intitulé « Leveraging Best-in-Class LAI Platform », l’équipe d’analyse a écrit : « Nous apprécions cette Société spécialisée dans le drug delivery et estimons que sa technologie BEPO est la meilleure de sa catégorie pour le développement de traitements injectables à action prolongée. »


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