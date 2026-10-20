La banque américaine J.P. Morgan facilite la conclusion d'un accord syrien portant sur des produits pétroliers saoudiens

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* J.P. Morgan a aidé la Syrie à conclure son premier accord commercial pétrolier avec Saudi Aramco

* La Syrie a commencé cette semaine à décharger sa première cargaison de gazole

* Un responsable syrien du secteur de l'énergie affirme que la lettre de crédit facilitera les obligations de paiement

La banque américaine J.P. Morgan a aidé la Syrie à émettre sa première lettre de crédit depuis plus d'une décennie, a déclaré à Reuters un haut responsable syrien du secteur de l'énergie, permettant ainsi au pays de conclure ce mois-ci un accord commercial portant sur des produits pétroliers fournis par Saudi Aramco 2222.SE .

Cette initiative marque une avancée vers le rétablissement de l’accès de la Syrie aux circuits bancaires internationaux après la destitution de l’ancien président syrien Bachar al-Assad il y a près de deux ans.

Les nouveaux dirigeants syriens ont fait de la reconstruction des liens politiques et financiers du pays une priorité après des années d’isolement. Les États-Unis ont levé l’année dernière les sanctions généralisées contre le pays et ont retiré à la Syrie, en août dernier, son statut d’État soutenant le terrorisme.

La Banque centrale de Syrie a déclaré dans un communiqué publié le 11 octobre qu’elle avait émis sa première lettre de crédit en 14 ans par l’intermédiaire d’une grande institution financière américaine afin de garantir un accord avec Aramco, sans toutefois nommer cette banque.

Mohammad Qawja, directeur exécutif des affaires financières de la Syrian Petroleum Company (SPC), a déclaré que le rôle de J.P. Morgan consistait à “confirmer la lettre de crédit émise et à garantir son exécution”.

Il a précisé que la SPC avait déjà reçu 65 000 tonnes métriques de gazole dans le cadre de cet accord et espérait que les livraisons futures pourraient s’étendre à l’essence, puis au pétrole brut léger.

“Compte tenu de la situation actuelle dans la région — notamment la forte hausse mondiale des prix des carburants et les difficultés à garantir l’approvisionnement et la sécurité des voies d’approvisionnement en produits pétroliers et en pétrole brut —, cet accord permet avant tout de garantir l’approvisionnement en carburant du marché intérieur syrien”, a déclaré M. Qawja, ajoutant que la lettre de crédit offrait une plus grande flexibilité dans la gestion des obligations de paiement.

J.P. Morgan n’a pas souhaité commenter cet accord.