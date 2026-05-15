information fournie par Reuters • 15/05/2026 à 23:18

La banque américaine Forbright dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La banque américaine Forbright a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.