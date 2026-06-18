La banque américaine First Carolina s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 68,8 millions de dollars (XX,XX millions d'euros)

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18 juin - ** La banque américaine First Carolina Financial Services FCBM.N devrait faire son entrée à la Bourse de New York plus tard dans la journée de jeudi, après une introduction en bourse de 68,8 millions de dollars (XX,XX millions d'euros)

** FCBM a vendu 5,5 millions d’actions à 12,50 dollars (XX,XX euros) chacune, soit un prix inférieur à la fourchette de prix annoncée comprise entre 14 dollars (XX,XX euros) et 16 dollars (XX,XX euros)

** La remontée des valorisations a ouvert la voie à une reprise des introductions en bourse des banques américaines au cours des 12 derniers mois, après que la crise bancaire régionale de 2023 eut freiné l’activité

** « Le fait que les introductions en bourse des banques en 2025 aient surperformé reste un facteur clé », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et de fonds indiciels (ETF) axés sur les introductions en bourse

** FCBM marque la deuxième introduction en bourse d’une banque américaine en 2026, après celle de Forbright FRBT.O de John Delaney, qui a fait son entrée au début du mois

** Keefe, Bruyette & Woods a agi en tant que teneur de livre exclusif pour l’opération, tandis que Raymond James et Hovde Group ont agi en tant que co-gestionnaires