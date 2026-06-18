La banque américaine First Carolina s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 68,8 millions de dollars

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18 juin - ** La banque américaine First Carolina Financial Services FCBM.N devrait faire son entrée à la Bourse de New York plus tard dans la journée de jeudi, après une introduction en bourse de 68,8 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars ** Le titre devrait s'ouvrir entre 12,50 (XX,XX euros) et 13,50 (XX,XX euros) dollars par action, contre un prix d'introduction de 12,50 (XX,XX euros) dollars ** FCBM a vendu 5,5 millions d’actions en dessous de la fourchette de prix initialement annoncée , comprise entre 14 (XX,XX euros) et 16 (XX,XX euros) dollars

** La remontée des valorisations a ouvert la voie à une reprise des introductions en bourse des banques américaines au cours des 12 derniers mois, après que la crise bancaire régionale de 2023 eut freiné l’activité

** “Le fait que les introductions en bourse bancaires de 2025 aient surperformé reste un facteur clé”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur d’analyses et de fonds indiciels (ETF) spécialisés dans les introductions en bourse ** FCBM marque la deuxième introduction en bourse d’une banque américaine en 2026, Forbright FRBT.O , dirigée par John Delaney, ayant fait son entrée sur le marché plus tôt ce mois-ci

** Keefe, Bruyette & Woods a agi en tant que teneur de livre unique pour l’opération, tandis que Raymond James et Hovde Group ont agi en tant que co-gestionnaires