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La banque américaine First Carolina en hausse lors de ses débuts à New York après une introduction en bourse de 68,8 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

18 juin - ** Les actions d' FCBM.N , la banque américaine First Carolina Financial Services, ont progressé de 3 % à 12,86 dollars lors de leur entrée en Bourse à New York, après une introduction en bourse de 68,8 millions de dollars ** Le titre a ouvert à 13,25 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 12,50 dollars ** FCBM a vendu 5,5 millions d’actions en dessous de la fourchette de prix annoncée , comprise entre 14 et 16 dollars

** La remontée des valorisations a ouvert la voie à une reprise des introductions en bourse des banques américaines au cours des 12 derniers mois, après que la crise bancaire régionale de 2023 eut freiné l’activité

** "Le fait que les introductions en bourse des banques en 2025 aient surperformé reste un facteur clé", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur d’analyses et de fonds indiciels (ETF) axés sur les introductions en bourse ** FCBM marque la deuxième introduction en bourse d’une banque américaine en 2026, Forbright FRBT.O , dirigée par John Delaney, ayant fait son entrée sur le marché plus tôt ce mois-ci

** Keefe, Bruyette & Woods a agi en tant que teneur de livre exclusif pour l’offre de FCBM, tandis que Raymond James et Hovde Group ont agi en tant que co-gestionnaires

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