La banque américaine d'import-export envisage d'accorder un prêt de 200 millions de dollars à l'entreprise REalloys spécialisée dans les terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ernest Scheyder

L'entreprise de terres rares REalloys a reçu une lettre d'intérêt de la part de la banque américaine Export-Import Bank (EXIM) pour un prêt d'une valeur maximale de 200 millions de dollars destiné à financer des installations de traitement et d'aimants, ce qui constituerait la dernière mesure prise par Washington pour soutenir la production américaine de ces matériaux spécialisés. Ce prêt, s'il est approuvé, pourrait faciliter l'accès des États-Unis aux aimants utilisés dans les véhicules électriques, les téléphones portables, les avions de chasse et des milliers d'autres produits. Ces aimants sont au cœur d'un conflit commercial mondial , la Chine les utilisant comme levier dans ses négociations avec l'administration Trump.

Dans une lettre datée du 18 septembre et vue par Reuters, la société privée REalloys a satisfait aux exigences initiales pour demander le prêt de 200 millions de dollars de l'EXIM et, si elle est approuvée, elle aura un délai de remboursement de 15 ans, plus long que ce que l'entreprise aurait probablement eu avec un financement privé.

EXIM, qui fait office d'agence de crédit à l'exportation du gouvernement américain, a confirmé la lettre d'intérêt mercredi, le jour même où REalloys a annoncé le potentiel du prêt.

Le projet devra obtenir des clients américains pour ses aimants afin de recevoir le prêt, selon la lettre. L'entreprise basée dans l'Ohio, qui a été créée en 2023, prévoit de transformer les terres rares de la Saskatchewan en métal à partir de minerais ou de produits électroniques recyclés. Elle a signé un accord au début du mois pour s'approvisionner en minerai dans une mine du Groenland que Critical Metals Corp CRML.O a l'intention de développer.

Ce métal serait ensuite transporté dans l'Ohio, où il serait transformé en alliage puis en aimants. REalloys prévoit de fournir le mois prochain des informations détaillées sur les coûts de ses deux installations. L'objectif de l'entreprise est de produire 10 000 tonnes métriques d'aimants par an d'ici 2029, soit à peu près le même volume que celui prévu par MP Materials MP.N , qui bénéficie d'un soutien des prix de la part du gouvernement américain .

REalloys n'a reçu aucune garantie sur la protection des prix, a déclaré un représentant de l'entreprise.