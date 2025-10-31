La banque américaine Bancorp plonge après avoir manqué ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de la banque américaine Bancorp TBBK.O plongent de 16 % à 64,82 $

** Jeudi soir, TBBK a publié un bénéfice inférieur aux attentes pour le troisième trimestre en raison de l'affaiblissement des tendances en matière de crédit

** TBBK a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action pour 2025, passant de 5,25 $ à 5,10 $, en raison de la baisse des soldes de prêts et de l'augmentation des provisions pour crédit liées à un prêt précédemment identifié dans le secteur du camionnage

** La maison de courtage KBW indique que le crédit lié aux prêts-relais immobiliers (REBLs) a été mitigé en raison de l'augmentation des arriérés et du fait que la vente prévue d'un prêt non performant de 26,9 millions de dollars n'a pas été conclue

** Les mises à jour du portefeuille de REBL laissent des questions sans réponse sur le contenu du crédit", déclare KBW

** "Nous avions espéré voir une amélioration plus prononcée des mesures de crédit du portefeuille REBL" - Raymond James

** Deux courtiers sur trois évaluent l'action à "acheter" ou plus et un à "conserver"; PT médian de 76 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action TBBK a progressé de 46,7 % depuis le début de l'année