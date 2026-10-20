La baisse du titre GM considérée comme "une réaction passagère du marché" selon Yorkville Advisors

General Motors chute de 5,35 % à Wall Street, à 78,32 dollars, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce d'un nouveau programme de rachats d'actions. Les investisseurs semblent déçus par l'absence de relèvement des objectifs financiers annuels, le constructeur automobile américain s'étant limité à resserrer ses fourchettes de prévisions.

En résumé, au troisième trimestre, le constructeur automobile américain a généré 50 milliards de dollars de revenus, pour un volume de ventes de gros de 1,028 million d'unités. L'Ebit ajusté s'est installé à 4,1 milliards de dollars, porté par la performance de la division Amérique du Nord dont la marge d'Ebit ajustée a grimpé à 8,7%, en hausse de 2,5 points sur un an.

En outre, le bénéfice par action dilué et ajusté a atteint 3,70 dollars, en hausse de 32% sur un an, tiré par la progression de l'Ebit et la réduction du nombre d'actions en circulation.

Au niveau des objectifs, GM vise un Ebit ajusté entre 14,5 et 15,5 milliards de dollars, contre 14 à 16 milliards de dollars précédemment. Le free cash flow auto ajusté devrait se situer entre 11,5 et 12,5 milliards de dollars, soit plus que la fourchette de 9,5 à 11,5 milliards de dollars initialement prévue. Enfin, le bénéfice par action dilué et ajusté devrait être entre 12,75 et 13,75 dollars, contre 12 à 14 dollars lors d'une précédente annonce.

Enfin, le géant américain a annoncé un programme complémentaire de rachats d'actions de 20 milliards de dollars.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, l'Ebit ajusté de 4,1 milliards de dollars est tout juste conforme au consensus, grâce à l'Amérique du Nord qui ressort meilleure que prévu, alors que les services financiers se situent dans le bas de la fourchette. La recommandation de la banque d'investissement reste à acheter, avec une cible de cours de 99 dollars, soit un potentiel de hausse de 20%.

Du côté de Yorkville Advisors, parmi les points positifs, les résultats sont supérieurs aux attentes, les prévisions de flux de trésorerie disponible ont été relevées et la division logicielle a connu une accélération.

Dan Ives, l'analyste en charge du dossier précise que le chiffre d'affaires a légèrement dépassé le consensus (48,8 milliards de dollars), l'Ebit de 4,1 milliards de dollars est très légèrement au-dessus des prévisions (4,09 milliards).

La banque d'investissement relève que l'activité à l'international et les services financiers ont déçu les attentes.

Dan Ives considère que le repli du titre est une réaction passagère du marché, plutôt qu'une remise en cause de la trajectoire du groupe. La recommandation est à surperformance, avec une cible de cours de 100 dollars.