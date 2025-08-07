La baisse du nombre d'utilisateurs payants de Bumble suscite des inquiétudes quant au rythme de la refonte pilotée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kritika Lamba

Les utilisateurs payants de Bumble

BMBL.O ont chuté au deuxième trimestre, a déclaré mercredi l'opérateur de l'application de rencontres, assombrissant les espoirs d'un redressement rapide et faisant chuter ses actions de 8% dans les échanges prolongés.

La société, qui exploite une application éponyme, s'est tournée vers l'intelligence artificielle pour lutter contre la "fatigue des rencontres" qui a frappé l'industrie.

Les analystes estiment toutefois que Bumble a été distancé par son grand rival Match Group MTCH.O , parent de Tinder, car de nombreuses initiatives de l'entreprise en sont encore aux premières phases d'essai.

Le nombre total d'utilisateurs payants de l'application de rencontres a diminué de 8,7 % pour atteindre 3,8 millions au deuxième trimestre.

"La principale préoccupation à ce stade reste les vents contraires dans la croissance des utilisateurs payants, que Bumble doit aborder pour réengager son public de base", a déclaré Chandler Willison, analyste de recherche chez M Science.

Au cours du trimestre qui s'est achevé en juin, l'entreprise a enregistré une perte nette de 367 millions de dollars, dont 404,9 millions de dollars de charges de dépréciation hors trésorerie, contre un bénéfice net de 37,7 millions de dollars un an plus tôt.

La société, qui a nommé un nouveau directeur financier, n'a pas précisé les raisons de ce coût exceptionnel.

Dans son pari de fournir de vraies connexions, Bumble a introduit un nouveau hub de coaching alimenté à la fois par l'expertise humaine et l'intelligence artificielle.

La société a déclaré mercredi qu'elle lancerait une toute nouvelle application Bumble BFF ce mois-ci pour séduire les clients de la génération Z et qu'elle organiserait également de nouveaux événements axés sur la communauté pour aider les utilisateurs à nouer des amitiés hors ligne.

Bumble a enregistré un chiffre d'affaires de 248,2 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 245,1 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré que Kevin Cook, qui était récemment directeur financier de la plateforme de gestion de données Cloudera, succéderait à Ronald Fior, directeur financier par intérim, à compter du 12 août.

Bumble prévoit un chiffre d'affaires de 240 à 248 millions de dollars pour le troisième trimestre, ce qui est largement supérieur aux estimations des analystes (241,4 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.