La baisse du bitcoin met en évidence le niveau clé de 70 000 dollars

(Mises à jour des derniers mouvements de prix)

Le bitcoin était sur le point de passer sous le niveau clé de 70.000 dollars jeudi, alors que la chute de la plus grande crypto-monnaie au monde ne montrait aucun signe d'arrêt.

Le Bitcoin BTC= a chuté de 2% au début des échanges européens, après avoir chuté jusqu'à 3,5% plus tôt au cours de la session asiatique à 70 052,38 $, son niveau le plus bas depuis novembre 2024.

L'Ether ETH= , quant à lui, était en baisse de 0,7 % à 2 111,34 $. Une chute en dessous de 2 000 dollars marquerait la première fois que la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde a atteint ce niveau depuis mai de l'année dernière.

Selon les analystes, la dernière déroute des crypto-monnaies a été déclenchée par la nomination de Kevin Warsh au poste de président de la Réserve fédérale, car les analystes s'attendent à ce qu'il réduise le bilan de la Fed.

Le bitcoin a déjà chuté de plus de 7 % au cours de la semaine, ce qui porte ses pertes à près de 20 % depuis le début de l'année, tandis que l'éther a perdu près de 30 % depuis le début de l'année.

Les crypto-monnaies ont été largement considérées comme les bénéficiaires d'un bilan important, car elles ont eu tendance à se redresser lorsque la Fed a alimenté les marchés monétaires en liquidités, ce qui a favorisé les actifs spéculatifs.

"Le marché craint un faucon avec lui", a déclaré Manuel Villegas Franceschi de l'équipe de recherche sur la prochaine génération chez Julius Baer. "Un bilan plus petit ne va pas donner un coup de pouce aux crypto-monnaies"

Certes, les crypto-monnaies sont en difficulté depuis des mois, depuis qu'un krach record en octobre dernier a fait dégringoler le bitcoin de son sommet, les positions à effet de levier ayant été éliminées.

Les investisseurs se sont donc montrés frileux à l'égard des actifs numériques et le sentiment à l'égard de l'industrie est fragile.

"Nous pensons que cette baisse générale est principalement due aux retraits massifs des ETF institutionnels. Ces fonds ont vu des milliards de dollars sortir chaque mois depuis le ralentissement d'octobre 2025", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note aux clients.

Ils ont ajouté que les ETF bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des sorties de fonds de plus de 3 milliards de dollars en janvier, après des sorties de fonds d'environ 2 milliards de dollars et 7 milliards de dollars en décembre et novembre respectivement.

"Ces ventes régulières indiquent, selon nous, que les investisseurs traditionnels perdent de l'intérêt et que le pessimisme général à l'égard des crypto-monnaies s'accroît", ont déclaré les analystes.