La baisse des marges de Nike se poursuit dans un contexte de tarifs douaniers et d'efforts de redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste et de détails sur la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Nike NKE.N a annoncé jeudi une baisse de ses marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif, pénalisée par les droits de douane et les efforts du géant du vêtement de sport pour écouler ses stocks vieillis à des prix réduits, ce qui a fait chuter ses actions de 10 % dans les échanges prolongés.

Les résultats étaient "légèrement meilleurs que ce que nous avions prévu il y a 90 jours", mais "loin de notre potentiel", a déclaré le directeur général Elliott Hill lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

M. Hill, qui termine une année à la tête de l'entreprise, a tenté de repositionner Nike en tant qu'entreprise axée sur le sport, de supprimer progressivement certaines lignes de produits dans la catégorie "style de vie" et d'accroître l'exposition chez les grossistes, qui vendent généralement à un prix inférieur à celui de leurs propres magasins, afin de relancer les ventes.

Mais ces efforts ont autant nui aux marges de l'entreprise que les droits de douane.

En septembre, Nike a porté à 1,5 milliard de dollars le coût des droits de douane qu'elle prévoit de supporter cette année. La société fabrique la majorité de ses chaussures dans des pays tels que le Viêt Nam, l'Indonésie et la Chine, qui ont été frappés par les droits de douane sur les importations aux États-Unis

La marge brute de l'entreprise pour le trimestre clos le 30 novembre a chuté de 300 points de base, et Nike s'attend à ce que les marges baissent de 175 à 225 points de base pour le trimestre en cours.

Les résultats ont rappelé "aux investisseurs que ce redressement coûte encore de l'argent", a déclaré David Bartosiak, analyste chez Zacks Investment Research.

"Il ne s'agit pas d'un trimestre "propre". Nike a fait preuve de résilience en termes de chiffre d'affaires, mais la capacité bénéficiaire est sous pression en raison des droits de douane, de la restructuration et d'un canal direct plus faible", a déclaré M. Bartosiak.

La Chine et sa marque Converse restent des points de pression majeurs pour l'entreprise, avec des revenus en baisse à deux chiffres pour le deuxième trimestre consécutif de cette année.

Le directeur général Matthew Friend a réaffirmé que la reprise de Nike ne serait pas linéaire. "Notre entreprise est encore en phase de transition, et nous devons faire face à des vents contraires transitoires et structurels dans l'ensemble de notre portefeuille", a ajouté M. Friend.

Nike a investi dans l'introduction de lignes de produits, comme son partenariat NikeSKIMS avec la marque de Kim Kardashian, et a introduit des produits plus frais et plus chers dans les catégories de la course à pied et du basket-ball.

Le chiffre d'affaires de la société pour le deuxième trimestre s'est élevé à 12,43 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 12,22 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Nike s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui comprend la période des achats de décembre, soit en baisse d'un faible pourcentage à un chiffre, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 1,5 %.

Le bénéfice net du deuxième trimestre a chuté de 32 % par rapport à l'année précédente, mais le bénéfice ajusté par action de 53 cents a battu les estimations de 38 cents.