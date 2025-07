La baisse d'attractivité des ETF américains se poursuit

(AOF) - Après une brève accalmie des sorties nettes sur les ETF axés sur les États-Unis en mai, ces derniers ont de nouveau enregistré des flux négatifs en juin, en particulier durant la seconde moitié du mois, fait remarquer Fidelity. Globalement, le marché des ETF a fortement ralenti en juin, avec 24 milliards de dollars de flux nets, contre un montant plus élevé le mois précédent, mais il affiche tout de même des entrées supérieures à celles d'avril, mois qui a enregistré les flux les plus faibles cette année. Le gestionnaire d'actifs note notamment un essoufflement sur les ETF actions.

En revanche, les ETF obligataires ont été davantage recherchés par rapport aux moyennes sur 3 et 12 mois.

" Les signaux positifs dans le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis en mai avaient incité les investisseurs à revenir vers les États-Unis. Cependant, avec la résurgence des tensions géopolitiques en juin, les investisseurs se sont à nouveau tournés vers l'Europe ", commente Alastair Baillie Strong, responsable mondial des ETF chez Fidelity International.

Avant de poursuivre : " L'Europe enregistre des flux entrants régulièrement plus élevés que les États-Unis. Bien que les négociations tarifaires entre l'UE et les États-Unis ne soient pas encore conclues et puissent influencer les flux nets vers les ETF européens, la diversification est le maître-mot, et l'Europe en tire actuellement profit".