La BaFin inflige une amende record de €45 mlns à JP Morgan
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 12:06

Le bâtiment de JPMorgan Chase à New York

L'Autorité fédérale de surveillance financière allemande (BaFin) a infligé jeudi la plus lourde amende de son histoire, d’un montant de 45 millions d’euros, à JP Morgan pour des manquements à la prévention du blanchiment d’argent.

Selon la BaFin, la banque américaine a "systématiquement" transmis des déclarations d’activités suspectes (SAR) en retard, sur la période d’octobre 2021 à septembre 2022.

JP Morgan est devenue l'une des plus grandes banques en Allemagne, attirée par sa large clientèle fortunée, son environnement réglementaire stable et son secteur "fintech".

JP Morgan, dont le siège allemand est à Francfort, a déclaré dans un communiqué que l’amende concernait des "faits passés" et que les déclarations d’activités suspectes n’avaient pas entravé les enquêtes des autorités.

"Nous nous engageons pleinement à détecter, prévenir et signaler le blanchiment d’argent ainsi que les crimes financiers", a ajouté la banque.

Les rapports sur les activités suspectes, ou SAR, sont des documents que les banques doivent transmettre aux autorités lorsqu'elles identifient des activités de clients susceptibles d'être associées à un crime.

La banque américaine a récemment annoncé qu'elle lancerait sa banque de détail numérique Chase en Allemagne au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine, une initiative audacieuse sur un marché bancaire allemand très concurrentiel.

(Rédigé par Tom Sims, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

