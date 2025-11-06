Grande-Bretagne: La Banque d'Angleterre maintient ses taux mais ouvre la porte à une baisse

Conférence de presse sur le rapport de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, à Londres

par William Schomberg, David Milliken et Suban Abdulla

La Banque d'Angleterre (BoE) a, comme prévu, maintenu jeudi son principal taux directeur à 4,0%, prolongeant la pause décidée lors de la réunion de septembre, sans toutefois exclure une baisse à venir.

Dans un contexte de taux d'inflation global toujours élevé, le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a pris cette décision par 5 voix contre 4 alors que le consensus Reuters était de six contre trois.

Ce vote serré et des signes indiquant que le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, pourrait bientôt se joindre aux membres de la banque centrale réclamant une baisse des taux laissent la porte ouverte à un assouplissement monétaire après la présentation par le gouvernement britannique du budget, prévue le 26 novembre.

Alors que Andrew Bailey fait partie de ceux qui ont décidé de maintenir les coûts d'emprunt à leur niveau actuel, il est le seul des cinq membres à estimer que les risques globaux d'inflation ont diminué. Il a toutefois jugé qu'il était "utile d'attendre d'autres preuves" de cette évolution dans les développements économiques à venir cette année, indique la BoE.

Les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont progressé de 3,8% sur un an en septembre, selon les données publiées de l'Office national de la statistique (ONS), une hausse identique à celle d'août et inférieure aux prévisions puisque que les économistes interrogés par Reuters tablaient plutôt sur une accélération à 4,0%.

INFLATION ÉLEVÉE

L'inflation britannique reste toutefois la plus élevée des pays du G7 et elle est nettement supérieure à l'objectif à moyen terme de 2% de la BoE, ce qui complique l'équation entre le gouvernement qui souhaite accélérer l'économie et la banque centrale qui doit ralentir la demande.

Le MPC estime que l'inflation a atteint son pic et qu'elle diminuera dans les données d'octobre et de novembre, car le ralentissement de la croissance économique et la détérioration du marché de l'emploi pèsent sur la demande.

"Nous pensons toujours que les taux sont sur une trajectoire graduelle vers le bas, mais nous devons être sûrs que l'inflation est sur la bonne voie pour revenir à notre objectif de 2% avant de les réduire à nouveau", a déclaré Andrew Bailey.

La BoE estime que l'inflation restera au-dessus de l'objectif de 2% jusqu'au deuxième trimestre 2027 et note par ailleurs une faiblesse du marché de l'emploi.

La banque centrale se dit par ailleurs préoccupée par le fait que les ménages pourraient ne pas utiliser leurs niveaux élevés d'épargne pour dépenser davantage.

Le comité de politique monétaire a par ailleurs modifié son message concernant les perspectives d'évolution des taux, passant d'une "approche graduelle et prudente" de la réduction des taux jugée appropriée à "si les progrès en matière de désinflation se poursuivent, le taux directeur devrait continuer à baisser graduellement".

Sur les marchés financiers, l'indice boursier FTSE 100 réduit ses pertes après la décision de la BoE, cédant désormais 0,1%.

La livre sterling efface une partie de ses gains, ne progressant plus que de 0,1% à 1,3066 dollar.

Le rendement du Gilt à 2 ans baisse de deux points de base, à 3,79% et celui à dix ans s'affiche à 4,44%, en repli également de deux points.

Dans une enquête Reuters, publiée le mois dernier, environ 87% des économistes interrogés, soit 53 sur 61, estimaient que la Banque d'Angleterre maintiendrait jeudi son taux directeur à 4,00%.

(Claude Chendjou pour la version française, édité par Blandine Hénault)