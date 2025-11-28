 Aller au contenu principal
La 13ème édition des Trophées de l'Asset Management récompense 7 sociétés de gestion
information fournie par AOF 28/11/2025 à 09:39

(AOF) - La 13ème édition des Trophées de l'Asset Management, organisée par Funds Magazine, Option Finance et Deloitte, en partenariat avec Société Générale Securities Services, a remis 7 prix au cours d'un dîner réunissant la profession jeudi 27 novembre.

Trois jurys différents ont examiné plus de 70 de candidatures pour déterminer les lauréats.

Trophée du meilleur service client : Amundi

Trophée de l'opération M&A de l'année : Richelieu Invest

Trophée de la société de gestion entrepreneuriale de l'année : RGreen Invest

Trophée de la société de gestion étrangère la plus dynamique sur le marché français : Morgan Stanley IM

Trophée de la philanthropie : Fondation Remake

Trophée de la communication : Arkéa AM

Trophée de l'innovation digitale : Tikehau Capital

