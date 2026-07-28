L3Harris va quadrupler sa capacité de production de propulsion pour le système THAAD

Le groupe de défense va renforcer ses capacités industrielles dans le cadre d'un accord pluriannuel conclu avec le Department of War et Lockheed Martin afin d'accélérer la production du système de défense antimissile.

L3Harris annonce la signature d'un accord-cadre avec le Department of War et Lockheed Martin en vue d'un contrat pluriannuel destiné à quadrupler la production des systèmes de propulsion du Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), un système de défense antimissile. Le contrat, d'une durée de 7 ans, représente le plus important marché de propulsion THAAD jamais obtenu par le groupe et devrait être finalisé plus tard cette année.

L3Harris fournit les moteurs-fusées à propergol solide (SRBM) et les systèmes de contrôle d'attitude et de déviation à propergol liquide (LDACS) du THAAD pour la Missile Defense Agency. "Cet accord confirme la capacité éprouvée de L3Harris à livrer rapidement des systèmes de défense critiques" tout en s'appuyant sur les investissements du groupe dans ses installations, ses procédés industriels et sa chaîne d'approvisionnement, a souligné Ken Bedingfield, président de Missile Solutions chez L3Harris.

Le groupe indique livrer actuellement les SRBM et les LDACS conformément aux contrats, voire en avance, et poursuit ses investissements industriels avec la construction d'environ 60 installations et l'ajout ou la modernisation de près de 1 million de pieds carrés d'espaces de production et de bureaux sur ses sites américains.