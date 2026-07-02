L3Harris va moderniser le réseau de surveillance de la FAA jusqu'en 2045

Le groupe américain renforcera les capacités de suivi des aéronefs et la sécurité des données du système national de gestion du trafic aérien.

L3Harris annonce avoir remporté un contrat de la Federal Aviation Administration (FAA), l'autorité américaine de l'aviation civile, pour moderniser et poursuivre l'exploitation du réseau national de suivi des aéronefs jusqu'en 2045.

Le contrat prévoit la mise à niveau de plus de 700 stations au sol fournissant en temps réel des données de positionnement des vols par satellite aux contrôleurs aériens. L3Harris déploiera également des dispositifs de cybersécurité renforcés afin de protéger les données critiques et d'étendre les capacités de surveillance aux nouveaux types d'aéronefs intégrant le National Airspace System.

"Cette modernisation permettra de renforcer la sécurité du trafic aérien tout en augmentant la capacité du réseau pour répondre aux besoins futurs", a souligné Kathy Crandall, présidente de Mission Networks chez L3Harris.

La FAA dispose du plus grand réseau terrestre de surveillance du trafic aérien au monde et ce contrat prolongera de près de 20 ans sa collaboration avec L3Harris.