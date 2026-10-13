L3Harris remporte un contrat de 55 MUSD pour équiper l'armée US en vision nocturne

Le groupe de défense américain franchit une nouvelle étape dans la modernisation des équipements de vision de l'US Army avec son système NOVA.

L3Harris Technologies annonce l'obtention d'un contrat de 55 MUSD auprès de l'armée américaine pour fournir son système de lunettes de vision nocturne NOVA dans le cadre du programme BiNOD (Binocular Night Observation Device). Cette technologie d'amplification d'image offre aux soldats une perception de leur environnement de jour comme de nuit et par tous les temps. Le groupe passe directement à la production à pleine capacité de ce système conçu pour répondre aux besoins militaires des deux prochaines décennies.

Ce contrat s'inscrit dans la continuité du soutien apporté par l'entreprise au Département de la Guerre des Etats-Unis, complétant d'autres solutions comme les lunettes panoramiques fusionnées fournies au Commandement des opérations spéciales. Le système NOVA est également proposé aux nations alliées investissant dans la modernisation de leurs forces terrestres.

"Dès le premier jour, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'armée pour concevoir un système binoculaire adapté aux exigences évolutives du champ de bataille moderne", souligne Brenna Baker, présidente de la division Integrated Vision Solutions chez L3Harris.

Vers 15h30 à Paris, le titre reculait d'environ 0,4% à Wall Street, affichant un repli proche de 19% depuis le début de l'année.