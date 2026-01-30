L3Harris remporte un contrat avec la marine américaine pour le programme de frappe de précision du corps des Marines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de défense L3Harris Technologies LHX.N a déclaré vendredi qu'elle avait obtenu un contrat de la marine américaine pour développer des véhicules Red Wolf pour le programme de frappe de précision du corps des Marines.

Le Red Wolf est un missile de frappe de précision à longue portée capable d'atteindre des cibles mobiles, y compris des navires, à des distances supérieures à 200 milles nautiques.

"Notre système éprouvé Red Wolf peut apporter une masse abordable à l'arsenal de munitions avancées des Marines dans les délais définis par les autorités américaines pour soutenir la force de combat la plus meurtrière au monde", a déclaré le directeur général de L3Harris, Christopher Kubasik.

En juillet dernier, la société a dévoilé deux nouveaux missiles à longue portée , Red Wolf et Green Wolf, destinés à fournir des options de frappe à moindre coût alors que l'armée américaine reconstitue ses stocks d'armes et renforce sa position de dissuasion face à la Chine dans le Pacifique.

L3Harris n'a pas atteint, jeudi, les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre.