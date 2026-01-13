 Aller au contenu principal
L3Harris profite d'un investissement d'un milliard de dollars du Pentagone
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (mises à jour)

13 janvier - ** Les actions du fournisseur de défense L3Harris Technologies LHX.N augmentent de 3 % à environ 351 $ ** Dans le cadre d'un partenariat inédit, le ministère de la guerre (DoW) investira 1 milliard de dollars dans la société de missiles créée par LHX

** La société de solutions de missiles, qui fabriquera des moteurs de fusées à propergol solide, fera l'objet d'une transaction indépendante

** LHX conservera une participation majoritaire dans la société; l'introduction en bourse est prévue pour le second semestre 2026

** L'investissement du DoW sera automatiquement converti en actions ordinaires lors de l'introduction en bourse

** 16 courtiers sur 21 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver"; le prix médian est de 350 $ - données compilées par LSEG

