L3Harris prépare l'introduction en Bourse de son activité Missile Solutions
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 10:18
L3Harris Technologies annonce avoir soumis "confidentiellement" un projet de document d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), en vue de l'introduction en Bourse de son activité Missile Solutions.
L'opération porterait sur une offre d'actions ordinaires, sans précision à ce stade sur le nombre de titres ni sur la fourchette de prix envisagée.
Le projet reste soumis aux conditions de marché ainsi qu'à l'achèvement du processus d'examen par la SEC, autorité de régulation des marchés financiers aux Etats-Unis.
Le groupe précise que cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres, lesquelles interviendraient conformément au Securities Act de 1933.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la règle 135 de cette législation, encadrant les annonces préliminaires liées aux introductions en Bourse.
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