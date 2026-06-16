L3Harris prépare l'introduction en Bourse de sa division de missiles Axyv

L3Harris Technologies a mandaté JPMorgan Chase et Morgan Stanley pour organiser l'introduction en Bourse de sa division de missiles Axyv, selon des informations rapportées par Bloomberg. L'opération pourrait permettre de lever jusqu'à 2 milliards de dollars et la cotation interviendrait dès le mois prochain, sous réserve des conditions de marché et de l'avancement du dossier.

D'après les sources citées, d'autres établissements financiers pourraient encore rejoindre le syndicat bancaire chargé de piloter l'opération. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué concernant la valorisation visée ou la part du capital qui serait mise sur le marché. L3Harris n'a pas souhaité commenter ces informations.

Ce projet s'inscrit dans un contexte favorable pour l'industrie de la défense, soutenue par l'augmentation des budgets militaires dans de nombreux pays. Les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour les entreprises du secteur, ce qui alimente l'activité sur les marchés financiers et favorise les opérations de financement et d'introduction en Bourse.