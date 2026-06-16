 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L3Harris prépare l'introduction en Bourse de sa division de missiles Axyv
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 19:00

L3Harris Technologies a mandaté JPMorgan Chase et Morgan Stanley pour organiser l'introduction en Bourse de sa division de missiles Axyv, selon des informations rapportées par Bloomberg. L'opération pourrait permettre de lever jusqu'à 2 milliards de dollars et la cotation interviendrait dès le mois prochain, sous réserve des conditions de marché et de l'avancement du dossier.

D'après les sources citées, d'autres établissements financiers pourraient encore rejoindre le syndicat bancaire chargé de piloter l'opération. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué concernant la valorisation visée ou la part du capital qui serait mise sur le marché. L3Harris n'a pas souhaité commenter ces informations.

Ce projet s'inscrit dans un contexte favorable pour l'industrie de la défense, soutenue par l'augmentation des budgets militaires dans de nombreux pays. Les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour les entreprises du secteur, ce qui alimente l'activité sur les marchés financiers et favorise les opérations de financement et d'introduction en Bourse.

Valeurs associées

L3HARRIS TECH
309,810 USD NYSE +1,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,58 -5,73%
CAC 40
8 447,27 +0,75%
SPACEX
211,07 +9,65%
2CRSI
45,78 -8,71%
WORLDLINE
13,16 +11,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank