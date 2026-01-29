 Aller au contenu principal
L3Harris plonge après des résultats médiocres au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 18:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de l'entrepreneur de défense L3Harris Technologies LHX.N en baisse de 1,43% à 355,28 $, leur plus grande baisse intraday en pct. depuis le 16 décembre 2025

** L'entreprise annonce un chiffre d'affaires de 5,65 milliards de dollars au 4ème trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,78 milliards de dollars, selon les données fournies par LSEG

** La société affiche également un bénéfice ajusté de 2,86 $ par action au 4e trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,76 $ par action

** La société s'attend à un chiffre d'affaires de 23 à 23,5 milliards de dollars en 2026, ce qui correspond à peu près aux attentes des analystes (23,33 milliards de dollars)

** La société prévoit un bénéfice par action pour 2026 compris entre 11,30 $ et 11,50 $, inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 12,47 $

** LHX a augmenté de 39,61% en 2025

