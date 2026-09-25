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L3Harris franchit une étape clé du programme de défense antimissile TRKT3
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 15:27
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Le groupe américain valide la conception préliminaire de sa solution destinée à renforcer les capacités spatiales de détection et de suivi des menaces des Etats-Unis.

L3Harris Technologies annonce avoir achevé avec succès la revue de conception préliminaire (PDR) du programme Tracking Layer Tranche 3 (TRKT3) de la Space Development Agency (SDA), validant ainsi les architectures de référence de sa solution.

Le système intégrera des capacités au sol, de réseau, de satellites et de communications ainsi que des charges utiles infrarouges. Il doit permettre la détection infrarouge, le traitement avancé des données en orbite et la détection des menaces en temps réel.

Une fois en orbite, les satellites TRKT3 assureront une alerte et un suivi des missiles à l'échelle mondiale de manière quasi continue, au sein de la Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA).

L3Harris avait obtenu en décembre 2025 un contrat de la SDA pour concevoir et construire 18 véhicules spatiaux destinés à cette tranche. Le groupe compte par ailleurs plus de 70 satellites de suivi et de défense antimissile en commande pour soutenir la PWSA.

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