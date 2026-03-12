L3Harris et Shield AI franchissent une étape dans la guerre électronique autonome
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:02
L3Harris annonce avoir réalisé, avec Shield AI, une démonstration inédite combinant son écosystème de gestion du spectre électromagnétique Distributed Spectrum Collaboration and Operations (DiSCO) avec le logiciel d'autonomie de mission Hivemind.
Cette intégration permet à des systèmes aériens sans pilote de détecter, analyser et répondre en temps réel à des menaces électromagnétiques sans intervention humaine. Lors d'une simulation matérielle en boucle fermée, DiSCO a collecté et fusionné des données issues de plusieurs drones afin de produire une vision opérationnelle du spectre électromagnétique.
L3Harris indique que ces informations ont permis aux drones équipés de Hivemind d'identifier des zones sûres et d'exécuter automatiquement des manoeuvres tactiques.
L'essai a également intégré le véhicule de guerre électronique Green Wolf de L3Harris ainsi qu'une charge utile radio logicielle assurant des fonctions de soutien électronique et de relais de communications. Les deux partenaires prévoient désormais des essais en vol réel plus tard cette année avec des émetteurs radiofréquences et des plateformes opérationnelles.
Le titre L3Harris recule de 1,3% peu avant 15h.
