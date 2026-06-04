L3Harris décroche un contrat pouvant atteindre 98 MUSD pour des détonateurs de proximité

Le groupe renforcera la production de ses systèmes destinés à la lutte contre les drones afin de répondre à la demande croissante des forces armées américaines.

L3Harris Technologies annonce avoir obtenu un contrat à prix ferme pouvant atteindre 98 MUSD auprès du Naval Surface Warfare Center Indian Head Division (un centre de recherche, développement, essais et production de l'US Navy spécialisé dans les explosifs, les munitions, les systèmes de mise à feu et les propulseurs) afin de fournir ses fusées de proximité mécaniques destinées à la modernisation du système "Advanced Precision Kill Weapon System".

Concrètement, cette technologie vise à améliorer l'efficacité des systèmes de lutte contre les drones en garantissant une détonation optimale contre les cibles aériennes sans pilote.

"Cette attribution reflète notre capacité à répondre rapidement et de manière fiable aux besoins opérationnels", a déclaré Scott Alexander, président de l'activité Missile Propulsion chez L3Harris Missile Solutions.

Face à la hausse de la demande, le groupe prévoit de multiplier par 7 sa production de fusées de proximité. Les investissements réalisés dans les équipements industriels, les capacités d'inspection et la chaîne d'approvisionnement devraient permettre une augmentation de capacité pouvant atteindre un facteur 20.