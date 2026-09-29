L3Harris décroche un contrat de plus de 6 MdsUSD pour le THAAD

Le groupe américain va fortement augmenter ses capacités de production de systèmes de propulsion destinés au programme de défense antimissile THAAD.

L3Harris annonce avoir reçu de Lockheed Martin un contrat non finalisé de plus de 6 milliards de dollars sur 7 ans, hors indexation, afin d'accroître la production de systèmes de propulsion pour le Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

L'accord s'inscrit dans le cadre du projet annoncé précédemment visant à quadrupler la production de propulsion du THAAD. L3Harris construira notamment une nouvelle usine consacrée aux moteurs-fusées à propergol solide et augmentera ses capacités de production des systèmes de contrôle d'attitude et de déviation à propulsion liquide.

Le titre réagit peu à Wall Street et reculait même de 0,6% peu après 17h (heure de Paris).