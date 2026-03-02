 Aller au contenu principal
L3Harris confie le poste de directeur financier à Kenneth Sharp, ancien cadre de Northrop
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 15:27

Le fournisseur de matériel de défense L3Harris Technologies LHX.N a déclaré lundi qu'il avait nommé Kenneth Sharp au poste de directeur financier, à compter du 16 mars.

M. Sharp succède à Kenneth Bedingfield, qui a pris ses fonctions de directeur financier en décembre 2023. M. Bedingfield se concentrera sur la direction de l'activité de solutions de missiles de la société et dirigera l'unité jusqu'à son introduction en bourse prévue pour le second semestre de l'année.

M. Sharp était dernièrement directeur financier de l'entreprise de sécurité nationale Peraton. Il a également été directeur financier de la société de services informatiques DXC Technology DXC.N , et directeur financier de la division systèmes de défense du géant de la défense Northrop Grumman

NOC.N .

Valeurs associées

DXC TECHNOLOGY
12,590 USD NYSE 0,00%
L3HARRIS TECH
364,600 USD NYSE 0,00%
NORTHROP GRUMMAN
724,710 USD NYSE 0,00%
