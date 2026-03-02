L3Harris confie le poste de directeur financier à Kenneth Sharp, ancien cadre de Northrop

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de matériel de défense L3Harris Technologies LHX.N a déclaré lundi qu'il avait nommé Kenneth Sharp au poste de directeur financier, à compter du 16 mars.

M. Sharp succède à Kenneth Bedingfield, qui a pris ses fonctions de directeur financier en décembre 2023. M. Bedingfield se concentrera sur la direction de l'activité de solutions de missiles de la société et dirigera l'unité jusqu'à son introduction en bourse prévue pour le second semestre de l'année.

M. Sharp était dernièrement directeur financier de l'entreprise de sécurité nationale Peraton. Il a également été directeur financier de la société de services informatiques DXC Technology DXC.N , et directeur financier de la division systèmes de défense du géant de la défense Northrop Grumman

NOC.N .