L3Harris augmente son dividende trimestriel ; les actions progressent

23 janvier - ** Les actions du fournisseur de défense L3Harris Technologies LHX.N augmentent de près de 1 % à 358,5 $ dans les échanges matinaux
** Le conseil d'administration de la société annonce une augmentation du taux de dividende trimestriel en espèces de 1,20 $ à 1,25 $
** Le dividende du premier trimestre sera versé le 20 mars aux actionnaires inscrits le 6 mars 2026.
** La médiane des prévisions des 21 courtiers qui couvrent le titre est de 370 $ - données compilées par LSEG
** LHX a gagné 39,6 % en 2025
