L3Harris augmente son dividende trimestriel ; les actions progressent
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions du fournisseur de défense L3Harris Technologies LHX.N augmentent de près de 1 % à 358,5 $ dans les échanges matinaux

** Le conseil d'administration de la société annonce une augmentation du taux de dividende trimestriel en espèces de 1,20 $ à 1,25 $

** Le dividende du premier trimestre sera versé le 20 mars aux actionnaires inscrits le 6 mars 2026.

** La médiane des prévisions des 21 courtiers qui couvrent le titre est de 370 $ - données compilées par LSEG

** LHX a gagné 39,6 % en 2025

Valeurs associées

L3HARRIS TECH
356,310 USD NYSE +0,17%
NORTHROP GRUMMAN
673,300 USD NYSE +0,45%
