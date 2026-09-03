 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L3Harris achève la production des premiers systèmes Viper Shield pour F-16
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 16:55
Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe de défense accélère désormais la montée en cadence de son système de guerre électronique, déjà commandé par 8 pays alliés.

L3Harris annonce avoir achevé la production des 35 premiers systèmes de guerre électronique et de contre-mesures Viper Shield destinés à la flotte mondiale de F-16. Le groupe prévoit désormais de passer à une production à plein régime afin d'honorer les commandes portant actuellement sur 233 systèmes.

Installé à l'intérieur de l'appareil ou sous la forme d'une nacelle externe, le Viper Shield permet de détecter, d'identifier et de contrer les menaces électroniques. Selon L3Harris, il s'agit du seul système de guerre électronique pour F-16 actuellement en production, avec des commandes provenant de 8 pays alliés.

Les pays exploitant des F-16 ont investi conjointement 1 MdUSD dans le programme, finançant notamment le développement, les essais et la production actuelle.

Le titre L3Harris recule actuellement d'environ 0,4% à la Bourse de New York.

Valeurs associées

L3HARRIS TECH
259,845 USD NYSE -0,57%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0767 +44,17%
CAC 40
8 286,4 +0,07%
SOITEC
123,5 +10,27%
2CRSI
27,52 -2,06%
Pétrole Brent
96,98 +1,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank