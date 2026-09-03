L3Harris achève la production des premiers systèmes Viper Shield pour F-16

Le groupe de défense accélère désormais la montée en cadence de son système de guerre électronique, déjà commandé par 8 pays alliés.

L3Harris annonce avoir achevé la production des 35 premiers systèmes de guerre électronique et de contre-mesures Viper Shield destinés à la flotte mondiale de F-16. Le groupe prévoit désormais de passer à une production à plein régime afin d'honorer les commandes portant actuellement sur 233 systèmes.

Installé à l'intérieur de l'appareil ou sous la forme d'une nacelle externe, le Viper Shield permet de détecter, d'identifier et de contrer les menaces électroniques. Selon L3Harris, il s'agit du seul système de guerre électronique pour F-16 actuellement en production, avec des commandes provenant de 8 pays alliés.

Les pays exploitant des F-16 ont investi conjointement 1 MdUSD dans le programme, finançant notamment le développement, les essais et la production actuelle.

Le titre L3Harris recule actuellement d'environ 0,4% à la Bourse de New York.