L3Harris accélère la production de systèmes anti-drones VAMPIRE
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 12:51
L3Harris Technologies annonce le lancement d'une production à grande échelle de ses systèmes anti-drones VAMPIRE, sur son site de Huntsville (Alabama). Cette initiative vise à répondre à la demande croissante des Etats-Unis et de leurs alliés face aux risques posés par les drones pour les infrastructures et les forces armées.
La nouvelle ligne de production intègre des capacités flexibles d'assemblage, de test et d'installation, permettant l'intégration du système sur des véhicules terrestres et des plateformes conteneurisées, avec une montée en cadence ajustable selon les besoins.
Déployé en opérations en Europe depuis 2023, VAMPIRE a démontré sa capacité à détecter, suivre et neutraliser des drones de petite taille. Le groupe a par ailleurs élargi en 2025 sa gamme avec des variantes adaptées aux environnements terrestre, maritime, aérien et de guerre électronique.
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