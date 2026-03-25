 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L3Harris accélère la production de systèmes anti-drones VAMPIRE
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 12:51

Le groupe américain renforce ses capacités industrielles pour répondre à la montée des menaces liées aux drones, notamment sur les théâtres d'opérations récents.

L3Harris Technologies annonce le lancement d'une production à grande échelle de ses systèmes anti-drones VAMPIRE, sur son site de Huntsville (Alabama). Cette initiative vise à répondre à la demande croissante des Etats-Unis et de leurs alliés face aux risques posés par les drones pour les infrastructures et les forces armées.

La nouvelle ligne de production intègre des capacités flexibles d'assemblage, de test et d'installation, permettant l'intégration du système sur des véhicules terrestres et des plateformes conteneurisées, avec une montée en cadence ajustable selon les besoins.

Déployé en opérations en Europe depuis 2023, VAMPIRE a démontré sa capacité à détecter, suivre et neutraliser des drones de petite taille. Le groupe a par ailleurs élargi en 2025 sa gamme avec des variantes adaptées aux environnements terrestre, maritime, aérien et de guerre électronique.



Valeurs associées

L3HARRIS TECH
351,330 USD NYSE +1,78%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank