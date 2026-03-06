L'utilisation du Tylenol chez les femmes a chuté après que Trump l'a associé à l'autisme, selon une analyse de Lancet

L'utilisation du Tylenol chez les femmes enceintes a chuté après que le président américain Donald Trump a établi un lien entre l'autisme et l'analgésique en vente libre, selon une analyse des habitudes de prescription des salles d'urgence américaines publiée dans la revue médicale britannique Lancet.

En septembre, M. Trump a déclaré que les femmes enceintes devraient éviter d'utiliser le Tylenol, le nom de marque du produit connu sous le nom d'acétaminophène ou de paracétamol et détenu par Kenvue KVUE.N . Les autorités sanitaires ont cité des recherches affirmant qu'un lien existait entre l'utilisation prénatale de Tylenol et les troubles du développement neurologique pour étayer sa déclaration.

Kenvue a qualifié de non fondées les allégations d'un lien avec l'autisme et a déclaré dans un communiqué que l'acétaminophène est l'option la plus sûre pour soulager la douleur et la fièvre chez les femmes enceintes à n'importe quel stade de leur grossesse.

Selon les chercheurs, la diminution des prescriptions de Tylenol a semblé s'estomper après plusieurs semaines, peut-être en réponse aux messages d'organisations fiables réfutant les affirmations du président.

L'étude dirigée par Jeremy Faust, professeur à Harvard, a également révélé une augmentation persistante de l'utilisation de la leucovorine, une forme d'acide folinique que M. Trump a également présentée comme un traitement pour les enfants autistes lors de la même conférence de presse.

Les autorités de réglementation des médicaments ont déclaré qu'elles approuveraient le médicament sur la base d'un examen des données des patients par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

DES MILLIERS DE FEMMES ONT ÉTÉ PRIVÉES DE TYLENOL

L'étude a comparé le nombre d'ordonnances de Tylenol délivrées à des patientes enceintes dans les services d'urgence au cours des trois mois précédant et suivant l'annonce de Trump le 22 septembre.

Dans l'ensemble, les prescriptions de Tylenol ont chuté de 10 %. Les commandes de Tylenol pour les femmes enceintes âgées de 15 à 44 ans ont chuté de 16 % au début de l'étude de trois mois, et la plus forte baisse hebdomadaire de 20 % s'est produite au cours de la troisième semaine.

"Cela signifie que des milliers de femmes n'ont pas été traitées pour leur douleur ou leur fièvre aux urgences, probablement parce qu'elles avaient inutilement peur", a déclaré l'auteur de l'étude, Jeremy Faust, médecin urgentiste au Brigham and Women's Hospital de Boston.

"Nous pensons que c'est regrettable car, parmi les options de contrôle de la douleur et de réduction de la fièvre, le Tylenol est l'option la plus sûre", a déclaré Faust.

L'analyse de M. Faust montre qu'il n'y a pas eu de changement statistiquement significatif dans les prescriptions chez les femmes qui n'étaient pas enceintes.

Pendant les trois mois qui ont suivi l'avertissement du président, les chercheurs disposaient de données de dossiers médicaux électroniques concernant près de 90 000 visites de femmes enceintes aux urgences, environ 853 000 visites de femmes non enceintes aux urgences et 8,6 millions de consultations externes d'enfants.

L'étude a révélé que les prescriptions de leucovorine en ambulatoire pour les enfants âgés de 5 à 17 ans ont également augmenté de 71 % au cours de cette période. L'augmentation a été de 93 % au début de l'étude, et la plus forte hausse a eu lieu au cours de la deuxième semaine, lorsque le taux de prescription a plus que doublé.

Bien que les prescriptions aient diminué par rapport au pic, elles étaient encore nettement plus élevées à la fin de la période d'étude.

"À une époque où la confiance du public dans la santé, la médecine et la science est mise à mal, il est regrettable que tant de familles aient été induites en erreur en pensant que ce médicament pouvait miraculeusement changer la vie des enfants autistes", a ajouté M. Faust.

Interrogé sur l'étude vendredi, Andrew Nixon, porte-parole du ministère américain de la santé et des services sociaux, a répondu en envoyant un message sur X dans lequel il défendait le message du gouvernement sur le Tylenol, affirmant que cela faisait partie de son "engagement à dire la vérité sur la santé publique".