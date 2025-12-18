L'USITC va enquêter sur certains dispositifs portables à la suite d'une plainte d'Ouraring

La Commission américaine du commerce international (USITC) lance une enquête sur certains dispositifs portables après qu'Ouraring Inc. a déposé une plainte, a-t-elle déclaré dans un communiqué jeudi.

Les entreprises identifiées par l'USITC dans le cadre de son enquête sont notamment Samsung Electronics 005930.KS , Reebok et Zepp Health Corp ZEPP.N .