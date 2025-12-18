 Aller au contenu principal
L'USITC va enquêter sur certains dispositifs portables à la suite d'une plainte d'Ouraring
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission américaine du commerce international (USITC) lance une enquête sur certains dispositifs portables après qu'Ouraring Inc. a déposé une plainte, a-t-elle déclaré dans un communiqué jeudi.

Les entreprises identifiées par l'USITC dans le cadre de son enquête sont notamment Samsung Electronics 005930.KS , Reebok et Zepp Health Corp ZEPP.N .

