L'usine Stellantis de Mulhouse mise à l'arrêt du 27 octobre au 2 novembre

Stellantis STLAM.MI va fermer son usine de Mulhouse du 27 octobre au 2 novembre afin d'ajuster la production à un marché difficile en Europe, a déclaré mardi un porte-parole du groupe automobile.

Quelque 2.000 personnes travaillent sur ce site, qui fabrique des Peugeot 308 et 408 et la DS7, a-t-il précisé.

Le constructeur a déjà annoncé la mise à l'arrêt de son usine de Poissy du 13 au 31 octobre pour les mêmes raisons et des mesures similaires sur plusieurs autres sites européens.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)